Pista de aeroporto na Alemanha atravessa autoestrada

Aeronaves que aterrem ou levantem de Leipzig passam por cima da via.

O aeroporto alemão de Leipzig/Halle, na Alemanha, é, no mínimo, peculiar. Por ano recebe mais de dois milhões de passageiros e, pela necessidade de ser aumentado devido ao tráfego, foi encontrada uma solução pouco vista: foi construída uma via para as aeronaves que atravessa a autoestrada A14, uma das mais movimentadas da área.A zona onde o Leipzig/Halle se encontra não tinha espaço desocupado que permitisse alargar a infraestrutura, por isso a solução encontrada foi colocar as aeronaves a "conviverem" de perto com os carros.A maioria dos aviões que levantem ou aterrem no aeroporto percorrem esta via - com mais de três quilómetros.Este aeroporto é também o centro europeu da DHL.