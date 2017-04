O que achou desta notícia?







Um polícia da cidade de Clarksville, no Indiana, EUA, fugiu... de um ganso!O vídeo, partilhado pela polícia local no YouTube, mostra o momento em que o agente é confrontado pela ave no percurso em direção à esquadra, na passada quinta-feira.O polícia ainda tenta defender-se com a mala mas, depois de ser atacado várias vezes, fugiu com o rabo entre as pernas.