Polícia confunde gesso com cocaína

Um homem da Florida, nos Estados Unidos, esteve detido durante 90 dias depois de ser apanhado com ‘cocaína’ dentro do carro.Karlos Cashe acabou, no entanto, por sair em liberdade esta semana, depois de testes de laboratório terem concluído que o pó branco que levava no carro era na verdade... gesso.Karlos disse várias vezes aos agentes que a substância era gesso, mas foi detido devido a estar em liberdade condicional por posse de marijuana e cocaína em 2015.