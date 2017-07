Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia corajoso captura jacaré

Réptil invadiu zona residencial.

00:10

Um vídeo mostra um polícia da Florida a capturar um jacaré que invadiu uma zona residencial. O agente começou por usar um laço para prender o animal pelo pescoço. Depois, cobriu o focinho do réptil com o casaco e saltou para cima dele, prendendo-lhe a boca com as mãos enquanto um colega improvisava um açaime. O gesto corajoso do polícia impediu que o jacaré tivesse de ser abatido.