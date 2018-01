Polícia da Nova Zelândia encerra autoestrada para salvar gata

Resgate do felino levou ao encerramento de uma via perto da cidade de Auckland.

"Uma pequena bola de pelo branco e laranja está a dar o seu máximo para causar diversos acidentes", começou por referir um cidadão preocupado numa chamada realizada à polícia da Nova Zelândia, após avistar uma gata na berma de uma autoestrada movimentada perto da cidade de Auckland.

Apesar da tentativa de salvamento, Maioro, como foi mais tarde apelidada, assustou-se com a chegada do agente de autoridade e fugiu para junto do separador central da via, no qual ficou presa, obrigando a um corte temporário da circulação para ser retirada.

De forma a manter o felino em segurança, o polícia levou-o a consigo na sua viatura, mas mais uma vez e não contente com o desenrolar da situação a gata escondeu-se. Juntamente com os colegas de profissão, o herói de Maioro viu-se obrigado a desmontar o carro, encontrando-a finalmente junto da saída de ar quente.

Esta terça-feira, a polícia distrital da cidade fez questão de partilhar no Facebook que Maioro "está a recuperar bem de todas as aventuras". "Estamos esperançosos de que lhe vamos conseguir encontrar uma família", sublinharam ainda no comunicado.