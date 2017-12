Polícia manda parar mulher por usar calções "demasiado curtos"

Caso tornou-se viral na Internet.

22.12.17

Abbie Crawford foi abordada pela polícia quando andava na rua. A jovem de 25 anos usava uns calções que as autoridades consideraram "demasiado curtos". Os agentes de autoridade aconselharam a rapariga a "vestir-se adequadamente".O caso tornou-se viral depois de algumas pessoas residentes em Merseyside, no Reino Unido, terem partilhado nas redes sociais fotografias do "estilo" de Abbie Crawford.

"Estes são os meus calções. Eu uso quando anseio atenção e obviamente eles nunca me falham", contou a rapariga em tom de brincadeira ao jornal The Sun.

Abbie diz ainda que não se apercebeu que as pessoas estavam a olhar. "Estava com os fones a ouvir música e não me apercebi que as pessoas me estavam a olhar de forma engraçada".