Polícia paga fraldas a jovem mãe que as tinha tentado roubar

Mulher não tinha dinheiro para as comprar. Ação do agente está a comover o mundo.

13:38

Major Kudos to LPD Officer Bennett Johns. His compassion made a difference for a struggling mom and her baby.... https://t.co/JKSSp1XcGd — City of Laurel, MD (@cityoflaurel) July 25, 2017

Um agente da polícia de Laurel, no estado norte-americano de Maryland, pagou as fraldas a uma mãe, depois desta as ter tentado roubar num supermercado.Após ter recebido um alerta na esquadra, um grupo de agentes dirigiu-se ao estabelecimento da ocorrência reportada, deparando-se com uma mãe de 20 anos com o filho recém-nascido nos braços, segundo divulgado na página de Facebook das autoridades.A jovem, com dificuldades financeiras, acabou por explicar que não tinha dinheiro para pagar as fraldas, após ter feito algumas compras.Perante a situação, um dos agentes decidiu comprar dois pacotes de fraldas à mulher, em vez de a deter. Foram-lhe, ainda, dados alguns conselhos face à tentativa de furto.O ação solidária do agente Johns está a comover as redes sociais.