Polícia prende homem a meio de entrevista

O que achou desta notícia?







33.3% Muito insatisfeito

33.3%





66.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







33.3% Muito insatisfeito

33.3%





66.7% Muito satisfeito pub

Um polícia prendeu um homem a meio de uma conferência de imprensa que estava a dar junto à esquadra de Albury, no estado australiano da Nova Gales do Sul.Winston Woodward falava aos media quando um homem com uma cerveja passou juntou ao local e gritou um palavrão dirigido ao inspetor, que de imediato parou o discurso para deter o homem e levá-lo para o interior da esquadra.