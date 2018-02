Polícias de Nova Iorque querem colegas em boa forma

Agentes com excesso de peso são acusados de atrapalhar trabalho de colegas.

A polícia da cidade norte-americana de Nova Iorque está abaixo de forma. A denúncia é feita por agentes que afirmam que têm dificuldade em cumprir as tarefas por quando têm um companheiro com excesso de peso.

Um dos polícias em questão revelou, ao New York Post, que a esquadra local chegou a criar uma pista de obstáculos para testar a forma física dos recrutas, mas foi destruída porque grande parte não conseguia sequer trepar a parede com pouco mais de um metro de altura.

A notícia surge após a divulgação de um vídeo que mostra dois polícias com excesso de peso, que com muita dificuldade, tentam alcançar um fugitivo algemado. Além disso, muitos agentes já se queixaram que o companheiro não consegue apertar o cinto de segurança no carro de patrulha.

Jose Vega, um antigo polícia, vai mesmo processar a coorperação de Nova Iorque por não ter conseguido manter um estilo de vida saudável durante os anos em que exerceu a profissão. O ex-agente quer receber uma pensão de invalidez por ter um problema cardíaco que, afirma, derivar da alimentação desregrada que levava nas noites em que estava a trabalhar.

O departamento policial de Nova Iorque declarou que vai investigar o caso.