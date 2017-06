O que achou desta notícia?







A Coreia do Norte não é um país rico em distrações, mas há uma atração inesperada em Pyongyang: as polícias de trânsito.O país de Kim Jong-un exige que as polícias sejam jovens, belas e solteiras e força-as a uma ‘reforma antecipada’ com a idade de... 26 anos.