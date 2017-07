Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Político diz que recusar sexo é forma de abuso

Deputado malaio faz declaração polémica no Parlamento.

Um deputado malaio disse no parlamento que recusar fazer sexo com os maridos é uma forma de "abuso emocional e psicológico" por parte das mulheres.



Che Mohamad Zulkifly Jusoh, de 58 anos, fez as declarações polémicas num debate parlamentar sobre alterações à legislação no âmbito da violência doméstica.



Che, do partido Frente Nacional, disse ainda que recusar a um muçulmano a oportunidade de ter uma segunda mulher também era "um abuso".