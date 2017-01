Prenda pouco comum para Dia dos Namorados

O que achou desta notícia?







Flores ou chocolates são escolha banal, por isso o Jardim Zoológico do Bronx sugere algo bem diferente para o Dia dos Namorados: dar o nome do amado, ou da amada, a uma das baratas gigantes de Madagascar do zoo. O programa foi criado em 2011 para angariar fundos. Por 9 € os interessados recebem um certificado de batismo e este ano recebem ainda... uma barata de borracha. Será que alguns vão optar por dar aos insetos adotados o nome da... futura sogra?