Prendas de Natal que falham o alvo

Vídeo hilariante mostra como um iPhone pode ser um erro.

03:46

Há presentes que falham o alvo e outros, pura e simplesmente, são mais do que o presenteado merece.



Um vídeo hilariante partilhado no Natal mostra uma mulher no Novo México encantada com a prenda da filha, que pensa ser um frasco de perfume.







Na verdade, era uma coisa bastante diferente e bastante mais cara: um iPhone X.



Ao perceber o erro, a senhora esforça-se por disfarçar...a desilusão.