O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O dono de uma galeria de arte austríaca teve problemas com os vizinhos ao decidir instalar uma escultura de um pénis gigante no jardim da sua casa, em Traunkirchen.Para serenar os ânimos, Juergen Hesz aceitou cobrir a escultura com um ‘preservativo’.