Preservativos denunciam rede de prostituição

Um cano entupido com preservativos levou a polícia de Austin, no Texas, Estados Unidos, a desmantelar uma rede de prostituição.A empresa proprietária de um centro comercial suspeitou das atividades de um estabelecimento de massagens quando percebeu que um cano que ligava um depósito de lixo do centro aos esgotos da cidade estava entupido com centenas de preservativos.As trabalhadoras do centro de massagens ofereciam serviços sexuais a troco de dinheiro.