Presidente do Turquemenistão proíbe a circulação de carros pretos

Líder do país não gosta da cor escura.

13:23

Gurbanguly Berdymukhamedov, presidente do Turquemenistão, proibiu esta semana toda a circulação de carros pretos na capital. O motivo desta decisão é simples, o líder do país, situado na Ásia Central, não gosta da cor escura, tendo como preferência o branco e o prateado, como foi confirmado por uma fonte do governo à Radio Free Europe.

Esta mudança remonta a 2015 quando o mesmo baniu a importação de carros com uma tonalidade mais escura, mas não ficou por aí. Mais tarde, em novembro do ano passado, proibiu todos os trabalhadores de cargos mais elevados de conduzirem os tais automóveis, medida que alcançou agora todos os cidadãos de Asgabate, a capital.

Para os que tem em sua posse um carro de cor preta devem agora mandar pintar o mesmo de branco. Mas se tal alteração parece fácil, não o é. Na corrida para satisfazer os desejos do presidente os preços da pintura automóvel triplicaram, tornando a mudança complicada para cidadãos de classe média e baixa.

Esta não é a primeira exigência mais extravagante do líder do país que mandou construir uma estátua sua quando subiu à liderança do país. Saparmyrat Nyýazow, o antigo presidente, mandou erguer durante o seu mandato uma estátua rotativa dourada com a sua figura no centro da cidade. Como se tal não fosse suficiente, ainda renomeou todos os meses do ano para nomes dos familiares mais próximos e autointitulou-se de "Turkmenbashi" – o pai de todos os turquemenos.