Preso no Dubai por ter tocado na perna de um homem

Britânico está a ser acusado pela prática de indecêndia pública.

11:55

Jamie Harron, de 27 anos, pode ser condenado a uma pena de três anos depois de ter tocado na anca de um homem. O turista, natural da Escócia, foi acusado de indecência pública e de beber álcool, no Rock Bottom Bar, no Dubai, em meados de julho.



O britânico trabalhava no Afeganistão, quando decidiu ir até ao Dubai passar dois dias de férias.



Jamie Harron e um amigo foram beber um copo a um bar. De acordo com o jornal Metro, quando foram pedir uma bebida, passaram por um homem jordano, junto à pista de dança. No meio da multidão, Jamie Harron colocou a mão no quadril do indivíduo para impedir que caíssem.



A confusão instalou-se de seguida, com o jordano a acusar Jamie Harron de indecência pública. À polícia, que apareceu de seguida no local, o indivíduo queixou-se que Jamie Harron estava a beber e que lhe tinha tocado indevidamente.



Apesar do pedido de desculpas do turista britânico, o homem exigiu que as autoridades o prendessem de imediato.



De acordo com a imprensa internacional, Jamie Harron ficou preso durante cinco dias e só foi libertado depois de ter entregue o passaporte à polícia.



Segundo a legislação do Dubai, "os turistas [nos Emirados Árabes Unidos] que consomem alcóol mesmo em locais próprios, podem ser detidos." A lei exige que os indivíduos peçam uma licença para poderem beber em locais destinados para o efeito. A maioria dos turistas não está informado sobre este assunto, acabando por ocorrer várias detenções.



A organização "Detidos no Dubai" afirma que o jordano apresentou queixa à polícia para "se gabar" aos amigos.



A família de Jamie Harron diz estar "devastada" com toda a situação e garante que o britânico "é um bom rapaz que não faz mal a ninguém". Os familiares do turista criticam ainda o consulado do Reino Unido por "não fazer nada" para ajudar a resolver a situação.



Segundo o jornal The Sun, desde a detenção em julho, o britânico ficou desempregado e sem dinheiro por aquilo que ele considera ser "um mal entendido cultural."



Jamie Harron não compareceu no tribunal por não ter sido informado sobre a data de alteração da audiência. A ausência do arguido levou à aplicação de uma "pena de prisão de 30 dias."