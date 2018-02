Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professor diz que a Austrália não é um país

Docente despedido de universidade nos EUA.

Um professor da Universidade do New Hampshire do Sul insistiu, perante uma aluna, que a Austrália não era um país e acabou por ser dispensado.



Num exame, era pedido que se comparasse os EUA a um outro país e a aluna escolheu a Austrália.



Por conta disso, a jovem de 27 anos levou nota negativa, já que o professor estava convencido de que a Austrália era um continente e não um país.



Depois de uma investigação interna, o docente acabou por ser despedido.