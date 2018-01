Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professor envia fotos nu a aluno de 17 anos

Estudante fez-se passar por homossexual para conseguir que o docente lhe enviasse as fotografias.

17:21

Dale Aubrey Evans, um antigo professor de música de uma escola secundária de Cardiff, no Reino Unido, está a ser acusado de enviar fotos intímas do seu corpo a um aluno de 17 anos.



A fotografia mostra o homem semi-nu debruçado sobre uma cama a exibir o rabo para a câmara. A imagem, que foi enviada através do aplicativo de mensagens do Facebook, vinha acompanhado de uma legenda onde se podia ler "Mr. E" ("Senhor E" em português). O professor chegou mesmo a enviar outras fotografias onde o seu rosto era perfeitamente vísivel.



O aluno, que admitiu em tribuna, ter-se feito passar por homossexual para obter as fotografias íntimas do professor, partilhou as mesmas com outros jovens e colegas através do Snapchat e rapidamente as fotografias se tornaram públicas.



Evans está a ser acusado de má conduta profissional e de má conduta sexual, no entanto, o mesmo alega ter sido ele a vítima, uma vez que alvo de um comportamento "discriminatório e homofóbico" por parte dos próprios alunos.



O professor acabou por ser afastado da escola, após a direção considerar que o seu comportamento era "incompatível" com a ética da instituição.