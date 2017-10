Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professor mostra pornografia a alunos

Aula insólita numa escola do Michigan.

03:30

Um professor de uma escola no estado americano do Michigan ao ligar o seu computador numa sala de informática acabou por passar as imagens de um vídeo pornográfico para a sala inteira!



Apesar de o ato ter sido acidental, a polícia foi chamada e o professor acabou por ser suspenso e teve de pagar uma multa.