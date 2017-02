Professor recebe alunos com distinção

Alunos surpreendidos com professor







Há professores que marcam os alunos pelas piores razões e há outros que nunca esquecemos por serem notáveis.Um vídeo filmado na Carolina do Norte mostra um professor que, seguramente, deixará boas memórias.Como as imagens revelam, criou um cumprimento personalizado para cada aluno e o mais extraordinário é que nunca se engana no ritual de saudação de cada um dos estudantes.