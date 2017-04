Puxa armas por não poder pagar com trocos

O que achou desta notícia?







50% Muito insatisfeito

50%

12.4%

12.4% 6.3%

6.3% 31.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







50% Muito insatisfeito

50%

12.4%

12.4% 6.3%

6.3% 31.3% Muito satisfeito pub

Uma mulher ameaçou com duas armas o funcionário da caixa de uma loja de conveniência, em Melbourne, na Florida, EUA, por este ter recusado receber como pagamento um jarro com moedas pequenas sujas.O funcionário terá dito à cliente que o estabelecimento não podia receber tantas moedas.Irritada, a mulher começou a atirar objetos ao homem e ameaçou matá-lo, antes de sair da loja com duas armas, mas acabou por fugir do estabelecimento de carro.