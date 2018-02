Queimam criança para a livrar de espírito maligno

Ritual de vodu foi pedido pela mãe da menina de 5 anos.

Duas irmãs realizaram um ritual de vodu a uma menina de cinco anos a pedido da mãe da mesma. Durante o mesmo, Rachel, de 40 anos, e Peggy, de 51, sopraram fogo para a cara da criança e infligiram cortes nos braços com um objeto pontiagudo.

O irmão da vítima, de oito anos, conseguiu escapar ao ritual, mas foi ameaçado por uma das irmãs que se continuasse com aquele comportamento lhe iriam cortar a cabeça.

"A mãe afirmou que os filhos andavam portar-se mal devido a espíritos malignos e que, por essa razão, as irmãs rezaram e usaram certos óleos para os fazer sair dos corpos", revelou o detetive da polícia, John Grillo.

A menina foi encontrada pela polícia amarrada com uma corda numa casa. As autoridades levaram a criança de imediato ao hospital, onde foi diagnosticada com queimaduras de terceiro grau na zona do rosto.

As familiares foram detidas e acusadas de tentativa de homicídio. Ambas declararam-se inocentes perante o júri, mas continuam detidas até à próxima sessão do tribunal, no dia 7 de fevereiro, onde será aplicada a sentença.