Rambo, o cão que conduz tratores

Apoio à agricultura na Irlanda do Norte.

01:30

Rambo é o golden retriver, de seis anos, que ajuda o dono na condução do trator, numa quinta da Irlanda do Norte.



Albert Reid é o dono que aproveita as habilidades equilibristas do amigo de quatro patas para o ajudar a cultivar os campos de milho e trigo.



A família Reid chega a receber visitantes na quinta, que ali se dirigem somente para ver o talentoso Rambo.



De facto, é preciso ver para crer...