Rapariga fica com martelo preso dentro da boca

Jovem de 14 anos quis provar o seu amor por um cantor ao colocar o objeto dentro do maxilar.

15:54

A imagem de uma adolescente de 14 anos com um martelo preso dentro da boca tornou-se viral nas redes sociais.



Kaley, oriunda do estado norte-americano do Louisiana, decidiu enfiar o objeto dentro da boca para provar o seu amor por um dos cantores de uma banda sul-coreana, BTS.



A rapariga estava a falar com uma amiga nas redes sociais quando disse que o artista era tão bonito, que por ele empurraria um martelo para dentro da boca.



Para provar à sua amiga que estava a falar a sério, a adolescente realizou a promessa e publicou na sua página pessoal de Twitter uma selfie com o objeto na boca.



O martelo acabou por ficar preso dentro do maxilar de Kaley, que acabou por conseguir retirá-lo cerca de 10 minutos depois de partilhar a fotografia.



Ao Buzzfeed News, a jovem disse que não estava arrependida e que voltaria a colocar o martelo na boca as vezes que fossem precisas para mostrar aos seus amigos.



Preocupada, a mãe da jovem decidiu esconder a caixa de ferramentas, para que a filha não tentasse repetir a proeza.