Rapaz descobre que namorada e pai são amantes

Um jovem descobriu que a namorada e o próprio pai eram amantes quando decidiu vasculhar as mensagens de texto do progenitor e se deparou com conversas íntimas e trocas de fotografias reveladoras entre os dois.



Revoltado, o rapaz decidiu expôr a situação publicamente na internet, na plataforma online de partilha de imagens Imgur, sem se identificar.



"Descobri que a minha namorada e o meu pai têm feito sexo. Ele deixou o telemóvel em casa enquanto estava no trabalho e eu vi tudo", escreveu o rapaz, garantido estar desolado.









O rapaz diz-se ainda mais em choque quando se deparou com fotografias da namorada nua e em posições sexuais, enviadas a pedido do seu próprio pai e amante desta.



"O meu coração está partido", escreveu. O rapaz partilhou as imagens daquele que diz ser o visor do telemóvel do seu pai e onde se pode ler um rol de mensagens entre este e a sua namorada. "Tenho saudades tuas. Não consigo parar de pensar em ti e na nossa última noite", lê-se num dos textos escritos pelo pai.











