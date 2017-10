Rasga pénis ao namorado distraída a ver TV

Mulher queria ver o ‘Factor X’ enquanto fazia sexo e o homem estava a perturbar-lhe a visão.

Um casal estava a fazer sexo na sala de estar, quando a mulher resolveu concentrar-se no programa de televisão 'Factor X' ao mesmo tempo que continuavam a praticar o ato sexual. Distraída com o programa, a namorada rasgou o pénis ao companheiro.

Emma Pearce, de 34 anos, fez o inacreditável e deixou o namorado, Allan Blake, de 28 anos, a sofrer e a esvair-se em sangue, durante uma cena de sexo.

"Ele saiu da sala durante o intervalo do programa e voltou com uma cara de maroto e a dizer-me que estava 'com vontade'", contou Emma, ao jornal britânico Metro. "Eu não fazia ideia porquê – nós não tínhamos estado a assistir a nenhuma cena de sexo -, mas disse que podíamos fazer [sexo], desde que eu pudesse continuar a ver o 'Factor X'", acrescentou a namorada de Allan.

"As coisas começaram a acontecer, mas a cabeça do Allan estava a tapar a televisão. Continuo sem saber como é que aconteceu, mas acho que baloicei o meu corpo de um lado para o outro, para conseguir ver o apresentador a anunciar os resultados do programa, e acidentalmente, empurrei-o para o outro lado", explicou Emma, numa tentativa de conseguir perceber como é que conseguiu rasgar os tecidos do pénis do namorado.

O casal ficou em pânico quando viu a quantidade de sangue que havia no corpo de Allan e na carpete da sala. Emma levou o companheiro para a casa de banho e ligou para o número de emergência, mas só para se aconselhar sobre o que podia fazer. Os médicos mandaram-no tomar analgésicos e envolver o pénis em gaze.

Dois dias depois, o casal foi ao hospital, porque Allan não aguentava com dores. Os médicos disseram-lhe que tinha rasgado uma parte do tecido do pénis, o freio, e que corria o risco disso acontecer mais vezes.

"Disseram-nos para não termos sexo outra vez, até a ferida sarar totalmente, o que devia demorar mais ou menos um mês", afirmou a mulher. "O Allan brincou com o doutor e disse que não queria que eu me aproximasse mais dele", acrescentou.

O casal conseguiu ver o lado divertido da situação e decidiram brincar com o médico, fazendo alusão ao filme 'Teeth', que é sobre uma rapariga que tem dentes na vagina.