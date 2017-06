Recebe chamada do filho depois de o ter enterrado

Eleven days after burying his son, Frank J. Kerrigan spoke to him on the phone. "He said ‘Hi Dad.’ "https://t.co/KcvnjWWF29 — TorontoStar (@TorontoStar) June 25, 2017

Frank J. Kerrigan, um norte-americano de 82 anos, enterrou o corpo do filho Frank M., que acreditava estar morto. Contudo, passados onze dias, recebeu uma chamada telefónica de um amigo que o informou que afinal o filho ainda estava vivo.O octogenário afirma que as entidades forenses de Orange Country, EUA, identificaram erradamente o corpo do suposto filho, levando-o a acreditar que este tinha morrido, conforme avança o jornal The Washington Times. Foi-lhe ainda dito que teriam sido usadas impressões digitais no processo de identificação do filho, sem-abrigo e doente mental, de 57 anos.Passados onze dias das cerimónias fúnebres, que tiveram o custo de 20.000 dólares, Kerrigan ouviu o seu filho dizer "Olá pai" através do telefone.O caso está a ser investigado pelas autoridades, sem ser ainda conhecida a identidade da vítima enterrada.A insólita história foi partilhada nas redes sociais.