Recluso mutila o próprio pénis com lâmina de barbear

Homem de 55 anos já tinha revelado tendências suicidas.

O recluso de uma prisão de Manchester cortou o próprio pénis com uma lâmina de barbear descartável, objeto que lhe foi disponibilizado pelos guardas da prisão.



Peter Smith, de 55 anos, foi encontrado na sua cela coberto de sangue e com o órgão sexual amputado.



Apesar do seu estado ter sido considerado grave, o homem foi prontamente assistido por uma equipa de cirurgiões, que acabaram por conseguir salvar o pénis, sem ter de o amputar.



A família do recluso acusa os guardas do estabelecimento de serem os culpados pelo ato do homem, uma vez que foram estes que disponibilizaram o objeto cortante ao presidiário.



"O meu pai não devia ter uma lâmina de barbear em sua posse, muito menos passado uma semana de ter tentado cortar os pulsos com um objeto de plástico", disse o filho de Peter ao The Mirror.



Peter Smith foi preso no mês passado por suspeitas de tráfico de droga e de armas de fogo.