Recupera aliança de casamento 30 anos depois

Irene Freeman, uma viúva de 70 anos, recuperou a aliança de casamento que perdera em 1985, quando brincava com a filha Kat no jardim da sua casa em Basingstoke, no Reino Unido.Durante anos, Irene procurou em vão o anel, até que o genro Malcolm Williams, de 47 anos, ouviu a história. Malcolm resolveu usar um detetor de metais e a verdade é que a tarefa deu frutos, pois conseguiu encontrar o anel perdido há mais de 30 anos.