Recupera anel de diamantes no lixo

Noiva já pensava que o tinha perdido para sempre.

Antes de ir dormir, Ashlee Palacio, de Nova Iorque (EUA), tirou o anel de noivado do dedo e colocou-o junto às embalagens do doces que tinha acabado de comer.



No dia seguinte, ao acordar, deitou as embalagens para o lixo e, juntamente com elas, foi o seu anel de diamantes.



Após ter dado conta do sucedido, avisou o noivo, que juntamente com três amigos vasculharam o depósito de lixo e, por sorte, em apenas 15 minutos conseguiram encontrar o anel!