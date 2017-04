Repórter argentina foge de abelha

Jornalista em direto ficou assustada com abelha

Os apresentadores do canal de televisão argentino TyC Sports, que estavam em estúdio, ficaram preocupados com os gritos de Sol Perez, de 23 anos.Assustada, a repórter desaparece da imagem, mas rapidamente recupera do susto e começa a rir-se.