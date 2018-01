Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Repórter da BBC atacado por lémures

Primatas ‘estragam’ reportagem no Jardim Zoológico de Norfolk, no Reino Unido.

01:30

Um jornalista da BBC foi ‘atacado’ por lémures quando fazia uma reportagem no Jardim Zoológico de Norfolk, no Reino Unido.



Alex Dunlop queria mostrar à-vontade com os animais, mas a situação fugiu-lhe rapidamente do controlo com a chegada de mais e mais lémures, que lhe treparam pelos braços e chegaram a mordê-lo.



O jornalista fez de tudo para se livrar deles, mas sem sucesso.