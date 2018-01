Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Robô é contratado e despedido numa semana

Experiência com 'Fabio' correu mal.

02:30

’Fabio’ é o nome do primeiro robô contratado para ajudar num supermercado da Escócia.



Ao início, todos lhe achavam graça, mas passado uns dias, acabou por irritar os clientes e criar confusão com as suas respostas vagas.



Os donos tiveram que despedi-lo.