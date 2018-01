Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rouba Ferrari para impressionar mulher

Homem convenceu funcionário de hotel a dar-lhe as chaves.

03:30

Cheio de vontade de impressionar uma mulher que tinha acabado de conhecer, um homem da Florida (EUA) decidiu ‘pedir emprestado’ um Ferrari que estava estacionado à porta de um hotel.



Não querendo dar parte de fraco quando a mulher perguntou se o Ferrari era dele, Levi Miles disse que sim e dirigiu-se ao funcionário do hotel e pediu as chaves do carro, alegando que se tinha esquecido do ticket dentro do veículo.



E não é que resultou?