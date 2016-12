Rua do Brexit gera polémica em França

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





100%

100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito





100%

100% Muito satisfeito pub

Beaucaire, uma pequena cidade francesa, decidiu celebrar a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) com uma nova via, a que chamou rua do Brexit.A ideia partiu de Julien Sanchez, autarca do partido de extrema-direita Frente Nacional (FN), mas está a suscitar polémica por se tratar de uma estrada circular que leva... a nenhum destino.A via em questão fica ao lado da rua Robert-Schuman e da avenida Jean-Monnet, fundadores da UE.