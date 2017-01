Salva filha com um pontapé

Uma mãe teve uma reação inusitada ao ver que a filha, de três anos, estava prestes a ser esmagada pelas portas do elevador. A mulher deu um pontapé na criança, salvando-a do acidente.

De acordo com o Daily Mail, mãe e filha estavam dentro de um prédio em Uban, na Malásia, quando a menina correu em direção a um elevador. As portas do equipamento (que, de acordo com o segurança do imóvel, não têm sensores) estavam prestes a fechar quando a mãe conseguiu chegar a tempo de, literalmente, chutar a menina para fora do elevador.

"Só existe um botão dentro do equipamento para deixar as portas abertas. A mãe foi muito rápida e mostrou sabedoria para ficar calma e pontapear a menina para fora do elevador", explicou o segurança.

O momento ficou registado pelas câmaras de segurança do edifício.





