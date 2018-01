Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salvam cadelinha de queda mortal

Animal aterrorizado com foguetes tentou saltar da janela.

01:30

Aterrorizada com os foguetes que antecederam a Passagem de Ano, uma pequena cadelinha, sozinha em casa, tentou atirar-se da janela de um terceiro andar em Goiânia, no Brasil.



Ficou presa nas grades da varanda mas arriscava cair a qualquer momento.



Alguns vizinhos pegaram num lençol e estenderam-no debaixo da janela mesmo antes da cadela se precipitar no vazio, conseguindo salvá-la.