Será este o cão mais gentil do mundo?

Animal ‘morde’ ovo sem o partir.

01:30

Um cão da raça golden retriever está a fazer sucesso nas redes sociais graças a um vídeo em que mostra a delicadeza com que é capaz de segurar um ovo na boca... sem o partir.



A dona usa o truque para mostrar a sensibilidade do amigo de quatro patas.



O vídeo já se tornou viral, ultrapassando as 4,7 milhões de visualizações, e nas redes sociais já há quem lhe chame "o cão mais gentil do Mundo".