Sexo filmado em casa de banho tem resultado insólito

Jovem viu vídeo na Internet e descobriu que os envolvidos estavam sentados mesmo ao seu lado.

14:11

Foi durante o jogo de basebol dos Mets contra os Cardinals, que ocorreu na semana passada, que um casal resolveu fazer sexo num cubículo da casa de banho do estádio, achando que passavam despercebidos. No entanto, acabaram por ser filmados e o vídeo do momento publicado nas redes sociais.





No vídeo, que depressa se tornou viral, apenas se veem os sapatos do casal, mas isso bastou para que uma jovem que estava a assistir ao jogo percebesse que os envolvidos estavam sentados a seu lado naquele preciso momento.

"De facto essas duas pessoas estão sentadas ao meu lado. Acabei de confirmar", escreve a jovem norte-americana, que depois explica que "os calções e os ténis dele são iguais, e os dois acabaram de dizer que tinham estado a fazer sexo na casa de banho". A jovem partilhou ainda uma fotografia dos pés do casal, para provar que se tratava do mesmo que foi filmado na ‘aventura’ da casa de banho.

No entanto, a identidade do casal não foi revelada nas redes sociais.