Site porno dispara durante alerta nuclear

Cada um enfrenta as crises como acha melhor...

03:30

O falso alerta nuclear no Havai deu para tudo: milhares de pessoas correram para junto dos entes queridos, enquanto outros optaram por se isolar num qualquer recanto tranquilo à espera do fim.



Houve também quem preferisse passar o que julgava ser os últimos minutos de vida a... ver pornografia.



O site ‘PornHub’ revelou que, durante os 37 minutos que durou o alerta, o tráfico no Havai aumentou 48%! Cada um enfrenta as crises como acha melhor, certo?