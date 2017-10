Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sobrevivente de cancro gasta milhares em cirurgias para ficar igual a Melania

Claudia sofreu bullying e diziam-lhe que parecia "muito velha para a idade".

02.10.17

Claudia Sierra, uma sobrevivente de cancro, natural do estado norte-americano do Texas, gastou cerca de 42 mil euros em cirurgias plásticas para ficar parecida com Melania Trump. A mulher, segundo avança o jornal The Sun, tinha uma baixa auto-estima por ter sido vítima de bullying durante a adolescência.



Com 42 anos e mãe de dois filhos, Claudia era gozada devido ao seu cabelo e ao tamanho do nariz, tendo agora decidido tornar-se numa sósia da primeira-dama dos Estados Unidos para se considerar mais bonita ao espelho.



Após ter sobrevivido a cancro da mama, decidiu submeter-se às intervenções que incluíram um aumento do peito e uma lipoaspiração. "Queria ter uma estrutura parecida com a da Melania Trump, ela é glamorosa e eu gosto disso", revela, citada pela publicação.



Depois da doença, diziam-lhe que parecia "muito velha para a idade".



"Quando olho para o espelho nem acredito que sou eu. Sinto-me uma fénix, este é o meu renascimento", remata Claudia Sierra.