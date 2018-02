Sofre hemorragia cerebral por beber 25 bebidas energéticas

Homem de 56 anos foi operado de urgência.

Nick Mitchell sofreu uma hemorragia cerebral depois de beber 25 latas das bebidas energéticas Monster e Red Bull num espaço de seis horas, durante um evento de karaoke. O homem, de 56 anos, começou a sentir fortes dores de cabeça e foi levado de imediato para o hospital, no qual foi operado de urgência. O caso aconteceu em West Yorkshire, no Reino Unido.



Em declarações ao jornal inglês Sunday People, o pai de três jovens revelou que sofreu de três ataques de menor intensidade, por falta de oxigénio no cérebro, no espaço de uma semana após a intervenção cirúrgica, algo avisado pelos médicos. "Estas bebidas quase me mataram. Estive tão perto da morte", exclamou o mesmo.

"Não deviam ser vendidas", começou por sublinhar. "São tão más como drogas e deviam ser banidas", rematou Mitchell, que não pretende voltar a consumir este tipo de produto.

Apesar dos progressos que tem conquistado, ainda se encontra com dificuldades em ler e em articular certas palavras.