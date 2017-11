Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

T-shirt simula cinto de segurança

Polícia espanhola preocupada.

04:30

A polícia espanhola está preocupada com a venda de ‘t-shirts anti-multa’, usadas para simular que o condutor está a usar o cinto de segurança e enganar as autoridades.



"Será que também salvam a vida em caso de acidente?", perguntou a polícia no Twitter.