Telefona à polícia do tejadilho do carro

Um caso extremo de ‘Amor à Chapa’ ou dedicação filial? Um homem que apanhou um ladrão a roubar o velho Renault Clio do pai agarrou-se ao tejadilho do carro e telefonou à polícia enquanto o assaltante guiava por uma autoestrada a velocidades superiores a 130 km/h.Osama Aoukili resistiu naquela posição instável até o ladrão ser intercetado na fronteira entre França e Suíça. À BMF TV, explicou: "Pensei que era o carro do meu pai e significava muito para ele.