Tenta trocar neto por achar que é demasiado feio

Uma avó colombiana não ficou satisfeita com a beleza do neto recém-nascido e decidiu tomar medidas. Pegou no bebé voltou com ele à clínica onde nasceu para o trocar por outro mais bonito.A avó alegou que o hospital se tinha enganado e dado à família o bebé errado. A clínica defendeu-se afirmando que não era possível ter existido uma troca, uma vez que aquela criança tinha sido o único rapaz a nascer ali naquele dia."Ela não identificou a criança como um novo membro da família e, por isso, decidiu ir à clínica com a mãe do bebé para o devolver", declarou Carlos Pallares, secretário de saúde da cidade de Santa Marta, onde tudo aconteceu, citado pelo jornal Metro.