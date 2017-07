Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tomates protegidos por guardas armados

Segurança reforçada devido à subida de preço na Índia.

02:30

Com o preço dos tomates a subir rapidamente na Índia, foi necessário garantir a segurança dos frutos com... guardas armados.



Segundo uma distribuidora da cidade de Indore, em Madhya Pradesh, citada pelo ‘Hindustan Times’, os administradores do mercado de Devi Ahilya Bai Holker destacaram seis guardas para manter os tomates em segurança, em especial quando estão a ser descarregados das carrinhas, para garantir que não são roubados.