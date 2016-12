Traficantes escondiam ‘canábis de Natal’

A polícia de Cheltenham, em Inglaterra, realizou buscas numa quinta de produção e tráfico de canábis, tendo confiscado todas as plantas que encontrou. No entanto, houve uma que quase escapou à apreensão…

Os traficantes tinham ‘escondido’ uma das plantas de canábis com decorações de Natal, para que passasse despercebida, como se fosse o tradicional pinheiro decorado. A planta exibia laços, grinaldas e até um anjo no topo.

Após a apreensão e detenção dos dois traficantes, a polícia partilhou a imagem da insólita ‘canábis de Natal’. "Não é a árvore de Natal tradicional", escreveram as autoridades.





Not your traditional Xmas Tree! Two arrested in Cheltenham on suspicion of cannabis cultivation. pic.twitter.com/hpPgEX8YDL