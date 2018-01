Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trai a mulher com jovem de 20 anos que conhece no ginásio

Homem de 32 anos envolveu-se sexualmente com mulher no seu apartamento.

08:42

Um homem de 31 anos traiu a mulher, de 32, com uma jovem de 20 anos que conheceu no ginásio. Numa carta enviada à coluna sentimental do jornal britânico The Sun, o homem lamenta o que fez e garante estar completamente arrependido de ter traído a mãe dos seus três filhos.



"Nós eramos uma família normal e feliz. Adoro a minha esposa e os meus meninos mas às vezes o trabalho é muito stressante. Houve um dia em que estava devastado porque não consegui atingir um objetivo da empresa e não pude pagar aquelas férias que lhes tinha prometido", começa por explicar o britânico.



O homem frequenta o ginásio duas vezes por semana e até então, garante nunca ter olhado para nenhuma mulher. "Aquela rapariga chamou-me a atenção, achei-a extremamente bonita. Fomos juntos até ao parque de estacionamento e começámos a conversar. Quando dei por mim estava a convidá-la para beber um copo e ela aceitou", conta.



O homem e a jovem acabaram por se envolver sexualmente no apartamento desta. "Foi o sexo mais incrível que já tive. Fez-me perceber que eu e a minha esposa perdemos uma parte mágica que tinhamos no início da nossa relação, que era o sexo", garante.



Depois de trocarem números, a jovem voltou a contactar o homem para voltarem a estar juntos. Mas foi aí que o britânico caiu em si. "Teria sido fácil dizer que sim, mas eu disse-lhe que isto era errado e que não queria voltar a enganar a minha esposa. Agora não sei como lhe contar. Sinto que a vou perder para sempre se contar, mas se não o fizer, vou ter de viver com isto para sempre e é insuportável", conclui.