Trai a namorada com a vendedora de jornais

Homem de 26 anos envolveu-se com jovem de 23, também ela comprometida.

Um homem britânico de 26 anos traiu a namorada com a mulher que vende jornais no quiosque do bairro onde o casal habita, no Reino Unido.



"Ela tem 23 anos. Envolvemo-nos a primeira vez na casa dela, apesar de ela também ter um companheiro, que naquele dia não estava. Estou com a minha namorada há quase dois anos mas sempre senti que faltava alguma coisa", conta o jovem numa carta aberta enviada ao jornal The Sun.



O homem de 26 anos confessa sentir algo mais do que uma simples atração sexual pela jovem de 23 anos. No entanto, acredita que uma relação entre os dois é algo, para já, impossível.



"Tivemos uma conversa séria e apesar de ela dizer que gosta de mim, é óbvio que ela me vê apenas como um amante. Não consegui deixar de reparar nos pacotes de preservativos que ela tem no quarto e que não utiliza comigo, logo, deduzo que ainda tenha uma vida sexual ativa com o namorado. Também li um cartão de aniversário que ele lhe deixou, onde até falava em casamento", relata o homem.



Os amantes estiveram próximos de ser apanhados pelo namorado da jovem de 23 anos. "Ele chegou meia hora mais cedo a casa e nós ainda nos conseguimos vestir. Ela disse que eu era um amigo, penso que ele acreditou, mas desde então que ela nunca mais me ligou ou escreveu mensagens", lamenta o jovem.



O romance entre os dois esfriou. "Quando vou à loja onde ela vende os jornais ela trata-me como outro cliente qualquer. Eu até entendo mas não consigo deixar de sentir saudades dela e de estar com ela", explica.



Apesar do caso já durar há algumas semanas, a namorada do homem não faz ideia de que está a ser traída pelo companheiro.